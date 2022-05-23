Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» проведёт предсезонные сборы в Екатеринбурге, для этого в городе есть вся необходимая инфраструктура. Об этом 23 мая сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Екатеринбург — Арена Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мы в прошлом году провели сборы здесь, в Екатеринбурге. Летом у нас можно тренироваться — у нас и погода, и поля позволяют», — сказал Иванов.

По его словам, практика показала, что сборы лучше проводить дома и не тратить деньги на зарубежные туры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Урал» не рассматривает вариант увольнения главного тренера команды Игоря Шалимова.

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