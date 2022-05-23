Кабул, 23 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Несколько жителей Кабула прислали видео, в котором сообщалось об обнаружении тела на проспекте Даруламан. Об этом сообщает газета «8 Собх». Видео было записано утром 23 мая.

Нищий

Люди, обнаружившие тело, говорят, что мужчина умер накануне, 22 мая, прямо на улице, но тело пока ещё никто не забрал.

Очевидцы утверждают, это нищий, который каждое утро приходил сюда со своим сыном на плечах, чтобы просить милостыню.