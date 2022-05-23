Бухарест, , 14:37 — REGNUM В министерстве здравоохранения Румынии заявили о намерении закупить в соответствующих структурах ЕС крупную партию лекарств от так называемой оспы обезьян. Об этом 23 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы румынского минздрава Александру Рафилы, в настоящее время Румынии не угрожает пандемия указанного заболевания, однако «страна должна быть готовой к очередному вызову».

«Мы будем внимательно отслеживать ситуацию и по мере возможностей бороться с этой болезнью на своей территории», — резюмировал, в частности, он.

Предполагается, что в ближайшее время Бухарест приобретет в Брюсселе до 10 тыс. доз соответствующего препарата. Для этого из государственного бюджета Румынии выделено до $100 тыс.