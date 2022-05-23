Оренбург, , 14:37 — REGNUM Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Оренбурга по экономике и финансам. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Moscow.sledcom.ru

Светлану Золотарёву обвиняют по части 1 статьи 285 УК РФ («Организация злоупотребления должностными полномочиями, то есть организация использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации, а также охраняемых законом интересов общества, и руководство совершением данного преступления»).

По данным следствия, экс-чиновница лично участвовала в организации преступления. Экс-директор МАУ «Оренбургсервис» исполнил её незаконное поручение о фиктивном трудоустройстве работника. Являясь блоггером, он получал деньги за формирование положительного имиджа в интернете Владимира Ильиных, который в то время являлся мэром. Ущерб городу составил 255 тыс. рублей. На имущество Золотарёвой наложен арест.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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