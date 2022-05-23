Тула, , 14:36 — REGNUM Тела двух человек обнаружены после тушения пожара в бане на территории частного домовладения в Тульской области, СК начал проверку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пожар

Трагедия произошла 22 мая в деревне Тайдаково Ясногорского района. Погибшие — мужчина 49 лет и 41-летняя женщина.

В рамках процессуальной проверки следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание при эксплуатации электроприборов.