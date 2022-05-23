Лондон, 23 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Британский музыкант Роберт Смит заявил, что фанаты его рок-группы The Cure могут услышать новый студийный альбом уже в этом году. Об этом 22 мая артист рассказал в интервью с порталом NME.

Скриншот Instagram* Группа The Cure

В беседе с порталом фронтмен британской группы Роберт Смит подтвердил, что будущий альбом Songs Of A Lost World выйдет до того, как коллектив отправится в концертное турне в октябре. Напомним, что в минувшем марте Смит также сообщил, что работа над альбомом еще идет, однако сейчас он видит конечную цель.

Альбом Songs Of A Lost World включит в себя 12 новых песен и станет первым полноформатный релизом группы за 14 лет, следуя за альбомом 4:13 Dream 2008 года.