Брюссель, , 14:35 — REGNUM В результате войны Запада с Россией на территории Украины доминирование евробюрократии в Европе закончится, а Европейский союз сохранится, но как сообщество суверенных государств, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 мая, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Pool Moncloa. JM Cuadrado

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что из-за помощи Украине военные запасы ЕС «истощены». Кроме того, он поддержал предложение создать армию Евросоюза для более эффективного «обеспечения своей безопасности».

« Жозеп Боррель давно превратился в глашатая войны — войны с Россией. Когда он сетует по поводу «необеспеченности» безопасности Европы, он лжёт. Со стороны России безопасности Европы ничего не угрожает, и ответственным европейским политикам это хорошо известно. Проплаченность таких, как Боррель, американцами настолько очевидна, что даже скучно об этом говорить. Проплаченность в широком смысле слова: может быть, ему и не деньгами платят, а поддержкой в политической карьере. Или «подвесили» за какие-то неприятные факты его биографии.

С американской подачи стараниями таких их ставленников Европейский союз втянулся в войну с Россией на Украине. Эта война принесёт очень много неприятностей европейцам, но пойдёт им на пользу. Доминирование евробюрократии закончится, Европейский союз сохранится, но как сообщество суверенных государств с ориентированными на интересы своих народов, а не США и не Брюсселя, элитами. После серьёзного упадка обновлённый ЕС, если восстановит сотрудничество с Россией, сможет вернуться на достойные позиции в мировых делах.