Брюссель, 23 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В результате войны Запада с Россией на территории Украины доминирование евробюрократии в Европе закончится, а Европейский союз сохранится, но как сообщество суверенных государств, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 мая, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Pool Moncloa. JM Cuadrado Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что из-за помощи Украине военные запасы ЕС «истощены». Кроме того, он поддержал предложение создать армию Евросоюза для более эффективного «обеспечения своей безопасности».

«Жозеп Боррель давно превратился в глашатая войны — войны с Россией. Когда он сетует по поводу «необеспеченности» безопасности Европы, он лжёт. Со стороны России безопасности Европы ничего не угрожает, и ответственным европейским политикам это хорошо известно. Проплаченность таких, как Боррель, американцами настолько очевидна, что даже скучно об этом говорить. Проплаченность в широком смысле слова: может быть, ему и не деньгами платят, а поддержкой в политической карьере. Или «подвесили» за какие-то неприятные факты его биографии.

С американской подачи стараниями таких их ставленников Европейский союз втянулся в войну с Россией на Украине. Эта война принесёт очень много неприятностей европейцам, но пойдёт им на пользу. Доминирование евробюрократии закончится, Европейский союз сохранится, но как сообщество суверенных государств с ориентированными на интересы своих народов, а не США и не Брюсселя, элитами. После серьёзного упадка обновлённый ЕС, если восстановит сотрудничество с Россией, сможет вернуться на достойные позиции в мировых делах.

В том, что ЕС в своих поползновениях на нашу страну потерпит поражение, я не сомневаюсь. Посмотрите, что Боррель ставит на первое место в борьбе против России: это количественные и качественные возможности военной техники. О мотивации военнослужащих речи вообще не идёт. А умирать-то придётся военнослужащим. Они, кстати говоря, уже умирают на Украине. За что? Почему они «обеспечивают безопасность Европы» на исконных русских землях, защищая захвативших их новых нацистов? Всё очень просто: при таких, как Боррель, «безопасность Европы» — это право колонизовать другие народы и жить за их счёт. Нацисты же — это компрадоры, колониальная администрация. Наша задача — вновь преподать и одним, и другим урок того, чем заканчивается «дранг нах остен», — отметил Михаил Демурин.