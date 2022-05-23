Екатеринбург, 23 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» не рассматривает вариант увольнения главного тренера Игоря Шалимова. Об этом 23 мая сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов

По его словам, продление контракта с Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать и какие задачи будет выполнять.

«Сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года. В завершившемся сезоне команда под его руководством заняла 12-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 33 очка.