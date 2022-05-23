Донецк, , 14:28 — REGNUM Вооруженные украинские формирования дважды в течение 40 минут обстреляли Горловку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Ngu.gov.ua

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Также указывается, что в 13:38 киевские боевики обстреляли Ясиноватую, выпустив по этому городу три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вместо домов в Мариуполе, которые попали под обстрел украинских военных, будет строиться новое жилье.