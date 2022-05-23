Париж, 23 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Французский министр-делегат по европейским делам Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз «вероятно, займет 15 или 20 лет», сообщает Le Parisien.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

По его словам, поддержка Украины — это «не только моральный долг», но и вопрос безопасности.

«Вы должны быть честными. Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 год или 2 года, мы лжем. Это не так. Наверное, 15 или 20 лет, это очень долго», — заявил Клеман Бон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также предложил в начале мая создать «европейское политическое сообщество», чтобы позволить Украине присоединиться к европейскому проекту, не дожидаясь полного членства в ЕС, на что уйдут «десятилетия».

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