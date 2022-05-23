Чарикар, Афганистан, 23 мая 2022, 14:27 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Парван сообщают, что трое вооруженных лиц были убиты в ходе двух отдельных столкновений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».
Инциденты произошли в кишлаке Гозариапан уезда Джебель-ус-Сирадж и кишлаке Тиланчи близ административного центра провинции города Чарикар.
По данным источников, двое из погибших, Ходжа Ага Масджиди и Алиджан, обвинялись в вооружённых ограблениях и похищениях людей.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.