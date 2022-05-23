* талибами — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 23 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Парван сообщают, что трое вооруженных лиц были убиты в ходе двух отдельных столкновений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

Инциденты произошли в кишлаке Гозариапан уезда Джебель-ус-Сирадж и кишлаке Тиланчи близ административного центра провинции города Чарикар.

По данным источников, двое из погибших, Ходжа Ага Масджиди и Алиджан, обвинялись в вооружённых ограблениях и похищениях людей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.