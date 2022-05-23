23 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Судя по разбросу инфляции в российских регионах в апреле месяце, экономика России живет по вполне рыночным законам. Помимо внешних факторов, ажиотажный спрос, как и его снижение, а также запасы на складах и локализация производств играют роль в проинфляционных рисках.

Галина Смирнова, , 15:41 — REGNUM Рост издержек производителей, в том числе из-за снижения импортных поставок, а также разрыва производственных и логистических цепочек, оказывает проинфляционное давление. Наибольший разброс динамики цен по регионам, по данным Банка России, приходился на непродовольственные товары. Во многих регионах, указывает регулятор, высоким темпом дорожали товары повседневного спроса (парфюмерно-косметические товары и моющие, чистящие средства).

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время из-за укрепления рубля и исчерпания эффектов ажиотажного спроса по сравнению с предыдущим месяцем дешевели медицинские товары и электробытовые приборы. Продовольственные товары дорожали ускоренными темпами в основном за счёт продукции животного происхождения. В сегменте услуг наиболее значительно дорожали услуги в сфере зарубежного туризма, воздушного транспорта и в банковском секторе, а также бытовые услуги.

Несколько ниже, чем в целом по России (17,83%), годовая инфляция сложилась в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), где в апреле её показатель возрос до 17,69% после 17,11% месяцем ранее. Вместе с тем на непродовольственные товары годовой темп прироста цен в округе уменьшился в апреле до 21,79% после 22,35% месяцем ранее. Причиной тому стали исчерпание ажиотажного спроса, наблюдавшегося в конце февраля — первой половине марта, и укрепление рубля. На продовольственные товары годовой темп прироста цен в округе повысился до 19,72% после 17,84% в марте.

За счёт выросших издержек животноводческих ферм и птицефабрик на фоне подорожания кормов из-за увеличения цен на зерно ускорился рост отпускных цен на куриное мясо, говядину, а также сырое молоко. Подорожавшее сырье привело к повышению годовых темпов прироста потребительских цен на готовые мясные изделия (сосиски, сардельки, колбасы, пельмени, фарш) и молочные продукты (сыры, сливочное масло, питьевое молоко, творог, сметану). На динамику цен также влияло удорожание импорта упаковки и сырья для её производства в связи с повышением мировых цен и логистическими проблемами. Подорожание сахара в свою очередь сказалось на росте издержек производителей кондитерских изделий.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Охлаждение потребительского спроса на рынке стройматериалов на фоне ранее введенных правительством Российской Федерации ограничений на экспорт лесоматериалов привело к замедлению удорожания древесно-стружечных плит и обрезных досок. Наиболее заметно годовая инфляция возросла в Мурманской области: если в России она увеличилась на 1,1 п. п., до 17,83%, то в данном регионе она выросла до 18,16% после 16,16% в марте. Основную лепту в такую динамику внесло удорожание продовольствия, что Центробанк связывает с низкой самообеспеченностью региона плодоовощной продукцией.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) годовая инфляция в апреле оказалась близкой к среднероссийскому показателю. Так, в округе она выросла до 17,97% после 16,58% в марте. Правда, более заметным по сравнению с СЗФО было увеличение годового темпа прироста цен на продовольственные товары до 19,44% в апреле после 16,70% в марте, что также регулятор связывает с повышением затрат производителей и поставщиков из-за нарушений международных поставок и повышения мировых цен.

Хоть и менее заметно, но всё-таки приросли в динамике и цены на непродовольственные товары: до 20,94% в апреле после 20,83% в марте, что вызвано снижением предложения некоторых товаров. Основной же вклад в эту динамику внесла динамика цены на легковые автомобили. Больше, чем в других регионах округа, годовая инфляция увеличилась в Калужской области — с 19,31% в марте до 21,82% в апреле — в основном за счёт динамики цен на легковые автомобили. Самый низкий уровень инфляции среди регионов ЦФО отмечался в Тульской области, но это связано преимущественно со статистическим эффектом в динамике цен на услуги пассажирского транспорта. Не изменилась динамика только Ярославской области.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) годовая инфляция в апреле осталась ниже, чем в целом по России, увеличившись при этом до 15,54% после 14,48% в марте. Хотя, заметим, увеличение инфляции в округе, как и в целом по стране, судя по данным обзора, было в основном вызвано ростом издержек производителей и поставщиков на фоне нарушения логистических и производственных цепочек из-за усиления санкционного давления.

Склад

Дополнительное влияние на ускорение роста цен в округе оказало сокращение числа авиарейсов. При этом тренд в ДФО в целом соответствует общероссийскому: сильнее росли в цене продовольственные товары — до 18,51% в апреле после 16,28% в марте, тогда как годовой прирост цен на непродовольственные товары в апреле почти не изменился и составил 17,32% после 17,34% в марте. Причины те же, как в СЗФО И ЦФО, но в то же время сдерживающее воздействие на динамику цен на продукты питания оказало расширение предложения некоторых фруктов и овощей.

«Наращивание поставок бананов и укрепление рубля в апреле обусловили замедление годового роста цен на них. Расширение предложения тепличной продукции в округе на фоне открытия новых тепличных комплексов способствовало уменьшению годового темпа прироста цен на помидоры и огурцы. Увеличение по сравнению с апрелем прошлого года объемов поставок капусты из Китая способствовало снижению годового темпа прироста цен на нее», — указывается в информационно-аналитических материалах Банка России.

Ценовая динамика на непродовольственном рынке ДФО почти не изменилась за счёт того, что рост издержек производителей и поставщиков компенсировался охлаждением спроса и укреплением рубля, а также расширением предложения моторного топлива. Вместе с тем на отдельные товары наблюдался более высокий темп прироста: мебель, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства. Наибольший прирост годовой инфляции отмечался в Чукотском автономном округе (на 2,5 п. п.), где значительный вклад внесла динамика цен на услуги пассажирского транспорта.

Снижение же инфляции отмечалось в Республике Бурятия — на 0,4 п. п., до 19,97% — в основном за счёт динамики цен на непродовольственные товары: замедление роста цен на компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы было обусловлено снижением потребительской активности после всплеска спроса в конце февраля — первой половине марта. Более того, дополнительное сдерживающее влияние на динамику цен оказала распродажа техники крупным региональным ретейлером.

Магазин цифровой техники ProjectManhattan

В Уральском федеральном округе (УрФО) годовая инфляция в апреле 2022 года выросла до 15,21% c 14,13% в марте. Её ускорение в округе, указывают авторы обзора, произошло, как и в целом по стране, преимущественно под влиянием всё тех же факторов. Правда, в то же время оно было менее выраженным по сравнению с мартом, чему способствовало снижение спроса на товары длительного пользования после его всплеска в конце февраля — первой половине марта.

«Самый высокий уровень годовой инфляции в апреле по-прежнему наблюдался в Курганской области — 18,74%, что, как и ранее, обусловлено относительно более низкой конкуренцией на региональных товарных рынках, — говорится в информационно-аналитических материалах Банка России. Наибольшее увеличение инфляции в апреле наблюдалось в Свердловской области — на 1,61 п. п., до 17,66%. Это связано с более выраженным ускорением удорожания зарубежных туров из региона, так как аэропорт «Кольцово» является крупнейшим международным аэропортом Урала, что поддерживает высокий спрос на туры при резко сократившемся количестве рейсов за границу».

Как отмечает регулятор, в ближайшие месяцы динамику инфляции предопределят такие факторы, как потребительское поведение и спрос, с одной стороны, и динамика предложения, зависящая в том числе от масштаба и скорости нормализации импорта и эффективности процессов импортозамещения, — с другой. При этом Банк России напоминает, что проводимая им денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит снижение инфляции до 5–7% в 2023 году и ее возвращение к цели в 2024 году.