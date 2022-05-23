Мурманск, 23 мая 2022, 14:26 — REGNUM Признанное банкротом АО «Мурманское морское пароходство» выставило на торги картину Николая Рериха «Поморяне. Вечер», сообщается на сайте Единого федерального реестра.
Согласно опубликованным сведениям, начальная цена написанного в 1907 году полотна — 91,5 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе начался 23 мая и продолжится до 28 июня. Проведение аукциона запланировано на 30 июня.
Напомним, в июне 2020 года картина уже выставлялась на торги за 78 млн рублей, однако в июле того же года аукцион был отменен.
Как сообщало ИА REGNUM, впервые пароходство, испытывающее финансовые трудности, выставило на продажу картину «Поморяне. Вечер» в 2018 году.