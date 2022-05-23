Мурманск, 23 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Признанное банкротом АО «Мурманское морское пароходство» выставило на торги картину Николая Рериха «Поморяне. Вечер», сообщается на сайте Единого федерального реестра.

pinterest.com Николай Рерих «Поморяне. Вечер», 1907

Согласно опубликованным сведениям, начальная цена написанного в 1907 году полотна — 91,5 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе начался 23 мая и продолжится до 28 июня. Проведение аукциона запланировано на 30 июня.

Напомним, в июне 2020 года картина уже выставлялась на торги за 78 млн рублей, однако в июле того же года аукцион был отменен.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые пароходство, испытывающее финансовые трудности, выставило на продажу картину «Поморяне. Вечер» в 2018 году.