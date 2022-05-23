Нью-Йорк, США, , 14:25 — REGNUM Гитара Fender Mustang, использованная американским рок-музыкантом Куртом Кобейном в клипе на песню Smells Like A Teen Spirit, была продана на аукционе за 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом 23 мая рассказал портал NME.

Курт Кобейн P.B. Rage

Леворукий Fender Mustang 1969 года был продан в рамках трехдневного аукциона Music Icons, который прошел в минувшие выходные в нью-йоркском Hard Rock Cafe.

Выигрышная ставка в размере 3,5 миллионов фунтов последовала от Джима Ирсэя, генерального директора и владельца Indianapolis Colts, команды по американскому футболу. «Я очень рад сохранить и защитить еще одну часть американской культуры, которая изменила наш взгляд на мир», — сказал Ирсэй о покупке.

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