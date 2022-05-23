Нью-Йорк, США, 23 мая 2022, 14:25 — REGNUM Гитара Fender Mustang, использованная американским рок-музыкантом Куртом Кобейном в клипе на песню Smells Like A Teen Spirit, была продана на аукционе за 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом 23 мая рассказал портал NME.

Курт Кобейн
Курт Кобейн
P.B. Rage

Леворукий Fender Mustang 1969 года был продан в рамках трехдневного аукциона Music Icons, который прошел в минувшие выходные в нью-йоркском Hard Rock Cafe.

Выигрышная ставка в размере 3,5 миллионов фунтов последовала от Джима Ирсэя, генерального директора и владельца Indianapolis Colts, команды по американскому футболу. «Я очень рад сохранить и защитить еще одну часть американской культуры, которая изменила наш взгляд на мир», — сказал Ирсэй о покупке.

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