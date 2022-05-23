Салехард, 23 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 23 мая за сутки госпитализировали двух человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 37 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 12 человек. Заразились коронавирусом 12 человек — на одного меньше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявлен с COVID-19 один человек.

С начала пандемии в ЯНАО на 23 мая зарегистрировано 136 960 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 570 человек, 1041 скончался.