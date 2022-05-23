Оренбург, 23 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Оренбурге суд вынес приговор в отношении медсестры. Она признана виновной в преступлении по части 1 статьи 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»). Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

Медработник терапевтического отделения внесла в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения недостоверные сведения о прохождении гражданами вакцинации от COVID-19. В результате на сайте «Госуслуг» были сформированы фальшивые сертификаты о вакцинации. За свои действия медсестра получила вознаграждение в размере 8500 рублей.

Суд оштрафовал оренбурженку на 50 тыс. рублей. Женщине запрещено в течение года заниматься деятельностью связанной с внесением сведений о вакцинации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Приговор в законную силу не вступил.