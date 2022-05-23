Казань, , 14:24 — REGNUM Новый авиарейс с 25 мая свяжет Татарию и Оренбургскую область. Полеты из Казани в Орск запланированы трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Самолет Pixabay.com

Самолет из столицы Татарии по средам и воскресеньям отправится в 19:40 с прибытием в Орск в 23:00. Обратный вылет состоится в 23:50, посадка в Казани — в 23:25.

По пятницам борт их казанского аэропорта вылетит в 23:25, в Орске самолет приземлится в 02:40 (суббота). В обратном направлении вылет запланирован в 03:30, посадка в Казани намечена в 03:05. Для каждого их городов указано местное время.

Перелеты выполнит авиакомпания «ЮВТ Аэро» на авиалайнерах Bombardier CRJ-200. Время в пути займет более 1,5 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, «Аэрофлот» с 1 июня будет выполнять ежедневные регулярные полеты из Казани в Сочи.

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