Белгород, 23 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Белгороде завершился финал чемпионата России по компьютерному спорту 2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 мая в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России Победители чемпионата России по компьютерному спорту 2022

В турнире были представлены шесть видов программ: боевая арена Dota 2, стратегия в реальном времени StarCraft II, спортивный симулятор NHL 22, файтинг Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game и соревновательная головоломка Clash Royale. По итогам сыгранных матчей в каждой дисциплине были определены следующие чемпионы:

Clash Royale — Артур Potato Рахматуллин (Башкортостан);

StarCraft II — Илья Milkicow Потапов (Москва);

NHL 22 — Евгений Virusactive Попов (Ульяновская область);

Tekken 7 — Алексей Higem Комиссаров (Томская область);

DCL — The Game — Александр the23 Холодных (Санкт-Петербург);

Dota 2 — команда X3 (Мордовия).

Каждый из спортсменов получил по 250 тыс. рублей за первое место, кроме команды X3 — она выиграла 800 тыс. рублей. Призовой фонд турнира превысил 3,6 млн рублей.

Добавим, что в рамках финала чемпионата России по компьютерному спорту был презентован уникальный международный спортивный проект «Игры будущего», объединяющий спорт, науку и технологии. Для этого были оборудованы интерактивные площадки, в том числе шоу-матч в виртуальной реальности, в котором также приняли участие профессиональные киберспортсмены из команды Virtus. pro по Dota 2.

ИА REGNUM напоминает, что финал чемпионата России по компьютерному спорту 2022 проходил в Белгороде 21 и 22 мая — в качестве площадки выбрали многофункциональный спорткомплекс «Белгород-Арена». Приглашёнными гостями мероприятия стали игроки команды Virtus. pro Дмитрий «DM» Дорохин и Даниял «yamich» Лазебный.