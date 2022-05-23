Москва, , 14:22 — REGNUM Вопросы продажи зерна на мировой рынок и соотношения его с потребностями внутреннего рынка находятся под пристальным вниманием правительства России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Зерно Pixabay.com

«При этом вопросы обеспечения внутреннего рынка являются приоритетными и регулируются введением квот и таможенных пошлин. Сейчас в условиях, введенных со стороны ЕС и США санкций, вопросы продовольственной безопасности России вышли на передний план.

Правительством проведены ряд мероприятий по удержанию цен на хлеб, поддержку мукомольной промышленности и хлебопекарных предприятий.

Оказана беспрецедентная поддержка предприятиям этих отраслей — выделено более 2,5 млрд рублей на поддержку отрасли.

Вместе с тем, Россия вводя квоты и таможенные пошлины для продажи зерна за рубеж, всегда выделяла продажу зерновых для стран ЕАЭС в отдельную строку внешнеторговых операций, устанавливая для этих стран нулевую ставку таможенных пошлин.

В условиях введенных санкций страны ЕС по пятому пакету санкций запретили экспорт продовольствия из России и создали логистические проблемы для его отгрузки из российских портов, так и для приема в портах ЕС и США.

Россия на фоне продовольственного кризиса остается ответственным поставщиком зерновых культур. В 2022 году в стране прогнозируется рекордный урожай пшеницы в объеме до 88 млн тонн.

Россия готова и дальше поставлять зерновые в страны ЕАЭС при условии того, что те введут пошлины и квоты на вывоз зерновых в другие страны.

Во втором полугодии Россия сама готова экспортировать 25 млн т зерна и тем самым заменить Украину на фоне дефицита пшеницы на мировом рынке зерновых культур.

На заседании стран ЕАЭС 20 мая российской стороной было предложено, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на вывоз зерна в третьи страны.

Такая мера необходима для обеспечения внутреннего рынка и предотвращения реэкспорта российского зерна через страны ЕАЭС и последующего ее обвинения в обходе санкций. Данное предложение было поддержано не всеми участниками ЕАЭС.

Республики Казахстан опасается, что подобные меры могут повредить её уже имеющимся договоренностям по поставкам продовольствия.

В настоящее время запрет на вывоз зерна в страны ЕАЭС действует до 30 июня и может быть пролонгирован», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Российская Федерация призвала ограничить экспорт зерна и ввести квоты и пошлины на экспорт в третьи страны.

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