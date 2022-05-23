Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону ликвидируют последствия шквалистого ветра, повалившего несколько десятков деревьев, веток и шатких конструкций. Об этом сегодня, 23 мая, в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, по состоянию на 12:00 мск 23 мая за два выходных дня от жителей поступило 73 сообщения о происшествиях: поваленных деревьях, сломанных ветках, аварийных конструкциях. Одно аварийное дерево повредило автотранспорт граждан, в трёх случаях при падении крупных веток было заблокировано движение транспорта», — пояснил Логвиненко.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия разгула стихии. Ликвидировано 60 аварийных ситуаций. Ростовчанам следует по-прежнему соблюдать осторожность.

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