Москва, 23 мая 2022, 14:22 — REGNUM В Великобритании в результате топливной бедности и низкой температуры в помещениях растёт смертность престарелых англичан от легочных заболеваний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил приглашенный профессор РЭШ Александр Маланичев. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым в Британии до 40% может вырасти доля семей, столкнувшихся с феноменом топливной бедности.
«Топливная бедность действительно является одним из основных последствий инфляции. Согласно данным опросов Ipsos UK, самым распространённым ответом на рост стоимости жизни англичан является «невключение обогрева». Так поступают 65% опрошенных. Одновременно в ближайшие полгода 70% опрошенных ждут дальнейшего повышения стоимости коммунальных услуг, — сказал Маланичев. — Такая ситуация в Великобритании сложилась из-за истощения собственных запасов энергоносителей (угля и газа) и удорожания импортных поставок газа. В результате топливной бедности и низкой температуры в помещениях растёт смертность престарелых англичан от легочных заболеваний».
Как пояснил экономист, для решения проблемы энергодефицита Великобритании следует активно развивать ядерную генерацию.
«Непосредственно энергетическая бедность может быть нивелирована с помощью государственных субсидий. В подобной ситуации находятся и некоторые другие европейские страны, зависящие от импорта энергоносителей и находящиеся в достаточно холодном климате», — добавил профессор.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за экономических проблем Британия столкнулась с дефицитом рабочих рук.
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