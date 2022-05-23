Москва, 23 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Великобритании в результате топливной бедности и низкой температуры в помещениях растёт смертность престарелых англичан от легочных заболеваний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил приглашенный профессор РЭШ Александр Маланичев. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым в Британии до 40% может вырасти доля семей, столкнувшихся с феноменом топливной бедности.

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«Топливная бедность действительно является одним из основных последствий инфляции. Согласно данным опросов Ipsos UK, самым распространённым ответом на рост стоимости жизни англичан является «невключение обогрева». Так поступают 65% опрошенных. Одновременно в ближайшие полгода 70% опрошенных ждут дальнейшего повышения стоимости коммунальных услуг, — сказал Маланичев. — Такая ситуация в Великобритании сложилась из-за истощения собственных запасов энергоносителей (угля и газа) и удорожания импортных поставок газа. В результате топливной бедности и низкой температуры в помещениях растёт смертность престарелых англичан от легочных заболеваний».

Как пояснил экономист, для решения проблемы энергодефицита Великобритании следует активно развивать ядерную генерацию.

«Непосредственно энергетическая бедность может быть нивелирована с помощью государственных субсидий. В подобной ситуации находятся и некоторые другие европейские страны, зависящие от импорта энергоносителей и находящиеся в достаточно холодном климате», — добавил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за экономических проблем Британия столкнулась с дефицитом рабочих рук.