Рига, , 14:21 — REGNUM Среди пострадавших от резкого роста цен на энергоносители — ледовые катки в Латвии. Новые цены ставят под угрозу продолжение их работы и будущее ледовых видов спорта страны.

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Об этом сообщило латвийское гостелевидение LTV. Ледовые арены только недавно оправились от последствий пандемии коронавируса, и новая напасть может окончательно их закрыть.

Андис Пиканс, владелец катка Kurbads, сообщил о рекордном росте расходов: «Если сравнивать с 2020 годом, газ подорожал в 14 раз, электричество — в 4,5 раза». Для катка Volvo, которым руководит Эрик Милюнс, траты на электричество выросли на 40%. Милюнс признал: необходимо повысит плату за аренду льда, однако это не соответствует возможностям клиентов: «Чтобы мы были по нулям, цена должна быть 350 евро в час. При 400 мы были мы в маленьком плюсе».

Милюнс объяснил: если 400 разделить на 20 человек на полном занятии на льду, получится 20 евро в час на человека. Если тренироваться 4 раза в неделю, получается 80 евро, не считая трат на игры.

Владелец катка пояснил, что нужно прибавить траты на матчи, дорогу, тренера, инвентарь и так далее. Такие расходы явно не по плечу жителям Латвии, убежден он. Милюнс убежден, что рост цен на лед может негативно повлиять на развитие латвийского хоккея: «Родители не смогут заплатить, начнут меньше ходить, потому что не смогут себе позволить. Другие просто откажутся от этих услуг».

Ситуацию осложняет то, что до 30 апреля 2022 года ледовые катки страны получали льготы из-за непредвиденного удорожания энергоресурсов. Однако в данный момент они больше не действуют.