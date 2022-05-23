Москва, , 14:19 — REGNUM В том экономическом противоборстве, в которое вступили США и Китай, ни одна из сторон не сможет одержать абсолютной и окончательной победы над оппонентом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если посмотреть на состояние отношений между США и Китаем, то очень трудно себе представить, что какая-то из этих сторон одержит абсолютную победу над оппонентом, отправив его в экономический нокаут, — сказал Комолов. — И США, и Китай сильно зависят друг от друга, и банкротство экономики одного из этих крупнейших акторов мирового капитализма непременно потянет за собой и экономику оппонента. Иными словами, Китай не может жить без США, а США — без Китая. Поэтому возможно, что в будущем речь будет идти не об установлении гегемонии одного из них, а создании биполярного или многополярного мира и создании центров концентрации силы, где и Китай, и США будут долгое время жить в условиях мирного сосуществования. Как когда-то СССР и США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, какие перемены ждут мировую экономическую систему.

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