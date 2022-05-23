Москва, 23 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Россия в целом смогла выдержать санкционное давление. Об этом 23 мая заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно», — заявил Путин.

«Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Я сейчас не буду перечислять — в ходе беседы покажу вам, что происходит. Да, конечно, всё не просто. Всё, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. И в целом, хочу это подчеркнуть, в целом эти усилия дают положительный эффект», — указал он.