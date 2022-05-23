Мариуполь, ДНР, 23 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Вместо домов в Мариуполе, которые попали под обстрел украинских военных, будет строиться новое жилье. Об этом 23 мая заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Эти дома в большей степени, наверное, 99,9% из них пойдут под снос. Вместо них будет строиться новое жилье», — сказал Пушилин.

Он добавил, что противник поступал цинично, были прямые наводки из танков и тяжёлой артиллерии по многоэтажным домам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин заявил, что в Мариуполе более 60% жилого фонда не подлежит восстановлению.