Москва, , 14:16 — REGNUM Из-за отсутствия экономического роста всё больше стран мира переходят к агрессивной защите своих национальных рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«МВФ говорит о необходимости ослабить торговые ограничения и перейти от протекционизма к либерализации, но это не делается через призывы и уговоры. Протекционизм начался отнюдь не с 2022 года. И даже не с 2014 года. По сути, скукоживание мировой торговли и ограничение ее свобод в перемещении товаров и рабочей силы началось сразу после кризиса 2008 года, — сказал Комолов. — И это связано с нерешенными последствиями кризиса. Отсутствие экономического роста заставляет страны более агрессивно защищать свои национальные рынки. Плюс ко всему речь идет о переходе к новому технологическому укладу в мировой экономике».

Как пояснил Комолов, протекционизм выражает собой борьбу за будущее экономическое лидерство.

«И страны аккумулируют ресурсы для того, чтобы поддержать те отрасли, в которых спрятаны новые прорывные технологии. И кто раньше оседлает новый технологический уклад, тот и будет гегемоном мировой экономики на ближайшие десятилетия. Китай и США ведут борьбу за это лидерство. И Россия выступает здесь опорой Китая. И немаловажное значение имеет то, сумеют ли США выбить эту опору из-под китайской экономики», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал о том, что все страны мира сталкиваются с последствиями деглобализации.

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