Лос-Анджелес, США, 23 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Новый альбом Mr. Morale & The Big Steppers американского хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара занял лидирующую строчку в альбомном чарте US Billboard, благодаря рекордным продажам в 2022 году. Об этом 23 мая сообщил Billboard.

Скриншот поста в Instagram* Кендрик Ламар с семьёй

Альбом вышел 13 мая. Несмотря на то, что в первую неделю после выпуска он не смог выиграть конкуренцию у новой пластинки Florence + The Machine в Великобритании, в США четвертый альбом Кендрика Ламара занял первую строчку чарта, став самым кассовым альбомом года на данный момент.

Согласно данным Billboard, продажи альбома Mr. Morale & The Big Steppers за первую неделю составили 295 тысяч копий.