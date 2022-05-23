Первомайск, ЛНР, 23 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В результате обстрела из минометов со стороны украинских нацистов в городе Первомайск Луганской Народной Республики (ЛНР) получили повреждения здания школы и детской поликлиники, а также более десяти жилых домов. Об этом 23 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«В результате минометного обстрела населенного пункта Первомайск повреждено 11 жилых домов, средняя школа №30 и детская поликлиника», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплено несколько фотографий, на которых представители СЦКК зафиксировали полученные указанными зданиями повреждения при обстрелах со стороны киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд киевского режима приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы.