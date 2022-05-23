23 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Впервые за восемь лет кровопролитной войны в Йемене было объявлено всестороннее прекращение огня. Правительство страны, его союзники в лице монархий Персидского залива, с одной стороны, и повстанцы-хуситы — с другой, более месяца не ведут друг против друга активных военных действий. Впервые за долгое время заработали аэропорты и морские гавани страны. Однако шаткий мир может быть нарушен в любой момент и восстановить его будет куда труднее.

Артемий Шарапов, , 15:39 — REGNUM В конце марта 2022 года Саудовская Аравия и её союзники заявили об одностороннем введении режима прекращения огня в Йемене. Авиация саудовцев и других стран арабской «Коалиции по восстановлению мира в Йемене» прекратила боевые вылеты, а поддерживаемые саудовцами вооружённые формирования остановили наступательные действия на ряде фронтов. Первоначально предполагалось, что перемирие продлится со 2 апреля по 2 мая. Однако благодаря посредничеству ООН режим прекращения огня удалось продлить, установив между сторонами конфликта диалог.

Йемен Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе заочных переговоров стороны обменялись рядом требований, необходимых для установления прочного мира. Для повстанцев ключевым вопросом является снятие транспортной блокады, введённой против Йемена странами арабской коалиции. Ранее местные источники сообщили о том, что из-за блокады в Йемене подходят к концу запасы топлива, из-за чего многие социальные объекты, включая больницы, были вынуждены прекратить работу. Более того, страна находится на грани голода из-за резкого роста цен на зерно и корма для животных.

Снятие транспортной блокады с Йемена проходит в несколько этапов и не настолько быстро, как хотелось бы местным жителям. Саудовцы и их союзники не спешат открывать йеменские порты для торгового судоходства, опасаясь поставок оружия хуситам. Под подозрением находятся даже танкеры с топливом, которые неделями ждут возможности войти в йеменский порт Ходейда. Впрочем, частичное снятие транспортной блокады всё-таки началось.

Порт Ходейда, Йемен Ljuba brank

В понедельник 16 мая из аэропорта Саны вылетел первый за восемь лет коммерческий рейс Йеменских авиалиний. Самолёт успешно приземлился в аэропорту Аммана, Иордания. Хуситы намереваются использовать гражданскую авиацию для транспортировки мирных граждан Йемена, нуждающихся в медицинской помощи, в страны, готовые их принять.

Камнем преткновения на пути к установлению полного мира остаётся ситуация в городе Таиз. С 2015 года город находится в окружении хуситов, которые не решаются идти на штурм хорошо укреплённых позиций правительственных сил. Повстанцы регулярно пропускают в город гуманитарные грузы, объём которых, впрочем, не может покрыть потребности местных жителей. По данным правительства, в Таизе всё ещё находятся сотни тысяч человек.

Правительство Йемена и его союзники требуют от повстанцев отвести свои войска от Таиза. Однако выполнить это условие до сих пор не получилось. Лидеры хуситов заявляют, что силы коалиции могут использовать процесс отвода войск для того, чтобы атаковать их с воздуха. Поэтому они выдвинули условие об одновременном отводе войск всех сторон конфликта, реализовать которое крайне трудно из-за взаимного недоверия сторон друг к другу. Ряд арабских СМИ, впрочем, утверждает, что хуситы не спешат оставлять Таиз, поскольку таким образом они лишают себя рычага давления на силы правительства.

Питер Рубенс. Аллегория войны и мира (фрагмент)

Более того, деблокада города позволит правительству высвободить крупные силы, которые могут быть использованы для наступления на позиции хуситов.

Не исключено, что именно ситуация в районе Таиза в итоге может поставить крест на всех усилиях по установлению мира в Йемене. Ни ООН ни кто-либо ещё не может заставить стороны конфликта доверять друг другу, а значит, никто не решится первым начать процесс отвода войск. Гипотетически это возможно в том случае, если и повстанцы, и правительство Йемена смогут найти для себя взаимовыгодные стороны в таком соглашении.

Однако в правительстве, похоже, не намерены идти путём компромиссов. В четверг 19 мая министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бин Мубарак обратился к Вашингтону с просьбой «надавить» на хуситов в вопросе деблокады Таиза. Подобное давление — особенно со стороны США — может серьёзно осложнить внутрийеменский диалог и вновь завести переговорный процесс в тупик, из которого одна из сторон может попытаться найти выход силой.