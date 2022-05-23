Москва, , 14:14 — REGNUM Правительство подписало распоряжение о выделении трёх млрд рублей на капитальные ремонты в ряде вузов субъектов РФ. Об этом 23 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Теперь об обновлении общежитий в высших учебных заведениях… многие здания нуждаются в существенной реконструкции. А ведь у ребят, которые туда заселяются, должны быть не только комфортные условия проживания, но и возможности заниматься прикладной наукой, пробовать свои силы в творчестве, придумывать собственные проекты», — заявил Мишустин.

«Подписано распоряжение о выделении трёх млрд рублей на проведение капитального ремонта в целом ряде вузов субъектов РФ. Важно, чтобы все профильные ведомства при принятии решений учли пожелания регионов», — указал он.

По его словам, работа по обновлению общежитий должны вестись в первую очередь там, где создаются новые центры технологического и промышленного роста.