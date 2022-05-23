Таллин, , 14:14 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то, что число прибывших в Эстонию военных беженцев с Украины приблизилось к 40 000, больше трети из них предпочитает другие страны Евросоюза и продолжает свой путь.

Об этом свидетельствует статистика Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии. Так, в воскресенье, 22 мая, в Эстонию прибыл 491 военный беженец из Украины, 85 из них — дети. Из прибывших накануне беженцев для 257 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они выразили желание покинуть страну.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 39 603 беженца с Украины. В то же время заявлений о предоставлении временной защиты зарегистрировано 25 525, то есть 64,4% от общего числа.