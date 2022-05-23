Пермь, , 14:14 — REGNUM В Перми суд привлёк к административной ответственности политолога Виталия Ковина (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает издание »Коммерсантъ».

В суде Prokuror-kaluga.ru

В отношении политолога был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Поводом для возбуждения производства стала публикация на площадке соцсети «петиции политологов». Виталий Ковин (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) оштрафован на 30 тыс. рублей.