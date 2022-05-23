Москва, , 14:13 — REGNUM Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») заявил о необходимости дать правовую оценку деятельности тех, кто предлагает выдавать гражданам России за рубежом «паспорта предателей», передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

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«Юридически такие документы не могут иметь никакой силы, существует только один международно признанный заграничный паспорт РФ. И любые попытки дискриминации его обладателя, равно как и создание иных документов, — это нарушение норм международного права, прав человека, чему также должна быть дана правовая оценка», — заявил Пискарёв.

Комиссия изучит деятельность так называемых «Антивоенного комитета России» и «Российского комитета действия», а также заявления участников конференции в Вильнюсе на предмет вмешательства во внутренние дела России, отметил парламентарий.

Комиссия детально изучит деятельность данных структур с последующей передачей материалов в компетентные органы для принятия необходимых решений, сообщил он.

Граждане РФ в эмиграции смогут получать паспорта «хороших русских» после того, как подпишут декларацию против специальной военной операции на Украине, сообщил один из телеграмм-каналов.