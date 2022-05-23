Таллин, 23 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Таллин вводит с 2023 года обязательную сортировку биоотходов. Об этом сообщила мэрия столицы.

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Новый порядок предусмотрен в столичной программе обращения с отходами и означает, что необходимые контейнеры должны появиться как возле частных, так и у общественных зданий.

Тем, кто проигнорирует новые правила, грозит серьезный штраф. «Мы будем стараться использовать в первую очередь положительную мотивацию, а не штрафы. Но следить за соблюдением правил сортировки будут фирмы по вывозу мусора», — объяснил вице-мэр Таллина Йоозеп Вимм.

Новая программа обращения с отходами в столице Эстонии предусматривает сразу несколько изменений: к примеру, запрет на использование одноразовой упаковки на массовых мероприятиях и обязанность сортировать биоотходы на всех объектах недвижимости.

«За наличие мусоропровода никто штрафовать не будет, но мы все же советуем квартирным товариществам подтолкнуть людей использовать контейнеры для сортировки. И сделать это будет легче, если избавиться от мусоропровода», — сообщил вице-мэр Таллина.

По словам Вимма, всем желающим город выдаст специальные ящики для биоотходов. Кроме того, на льготных условиях товарищества могут получить контейнеры для компоста.