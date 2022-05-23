Таллин, 23 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум.

Domas Евро

Дополнительный бюджет Эстонии был одобрен парламентом 18 мая нынешнего года, но его обсуждение и утверждение выявили сразу несколько проблем в отношениях внутри правящих партий страны. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV в своем репортаже.

Несмотря на решение политиков, в правительстве, оказывается, не все так гладко, считают тележурналисты. Разногласия в коалиции, состоящей из двух крупнейших партий страны — Реформистской и Центристской, стали настолько напряженными, что заговорили о ее развале. Как следствие, дополнительный бюджет оказался в итоге привязан к вотуму недоверия кабинету министров.

«Не ясно, насколько серьезными можно считать эти ссоры, которые сейчас происходят в коалиции. Эти ссоры — просто борьба за власть, кто крепче в коалиции — центристы или реформисты», — заявил парламентарий Март Хельме. Он предположил, что центристы, которые теряют своих избирателей и чья поддержка довольная низкая, хотят сломать эту коалицию и создать новую.

По мнению журналистов, правящая коалиция и так не отличилась взаимной симпатией, а сейчас дела вообще разладились. Серьезнейшим яблоком раздора правящих сил в правительстве стал законопроект об увеличении детских пособий, который центристы с помощью оппозиционных партий попытались протолкнуть в дополнительный бюджет. Это разозлило представителей Реформистской партии, говорится в репортаже.

«Если мы посмотрим на это предложение, которое сделали центристы вместе с другими партиями, кроме реформистов, то цель все-таки направлена на выборы 2023 года. Если детские пособия должны повыситься в феврале следующего года, а выборы у нас будут в марте, то мы все понимаем, почему этот законопроект сделан», — пояснил депутат от реформистов Ханно Певкур.

Законопроект планируется рассмотреть еще до летнего отпуска парламента. Но премьер-министр Кая Каллас уже пообещала уйти в отставку, если он пройдет в парламенте. Ее категорически не устраивает то, что решения, требующие более 300 млн евро в год, могут быть приняты скоропалительно и экономического анализа.

«В июне 2022 года коалиция может развалиться. Но пока загадывать еще рано», — заявил депутат парламента от Центристской партии Андрей Коробейник.