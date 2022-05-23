Тамбов, 23 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Тамбовской области в апреле 2022 года по сравнению с мартом ускорилась на 1,35 процентных пункта — до 18,31%, что соответствовало общероссийской динамике. При этом уровень инфляции в регионе остался выше, чем в Центральном федеральном округе и России в целом (17,97% и 17,83%). Об этом 23 мая сообщил Центральный банк России.

ИА REGNUM Инфляция

На динамику цен в регионе повлиял, в основном, рост издержек производителей и поставщиков ряда продовольственных товаров и услуг, в том числе в связи с сохраняющимися трудностями в поставках импортного оборудования, сырья и материалов.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары повысился до 21,88% в апреле с 18,07% в марте. Рост издержек производителей мяса из-за удорожания кормов, ветеринарных препаратов отразился на повышении годового темпа прироста цен на говядину, мясо птицы. Выросла стоимость упаковочных материалов, что также сказалось на росте цен на мясные полуфабрикаты и колбасу. По этим же причинам выросли цены на хлебобулочные изделия. Повышение издержек производителей из-за ранее произошедшего удорожания сахара, вызванного временным всплеском спроса на него, а также трудностей с приобретением импортных ингредиентов и упаковки из-за нарушения логистических цепочек привело к увеличению годовых темпов прироста цен на кондитерские изделия.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 22,24% в апреле против 22,78% в марте. Снизился спрос на автомобильные шины, что привело к замедлению годового темпа прироста цен на них. Укрепление рубля и исчерпание повышенного потребительского спроса способствовали снижению стоимости смартфонов после их удорожания месяцем ранее, а также замедлению годового роста цен на телевизоры.

Годовой темп прироста цен на услуги повысился до 7,27% в апреле с 6,85% в марте. Рост издержек стоматологических клиник, связанный с удорожанием используемых материалов и оборудования, в том числе в связи с логистическими трудностями в поставках, привел к ускорению годового роста цен на медицинские услуги.

Изменение коэффициентов при расчете стоимости полиса ОСАГО наряду с индивидуализацией тарифов и повышением стоимости восстановительного ремонта из-за удорожания запчастей привели к увеличению годового темпа прироста цен на данную страховую услугу.

Базовая инфляция в Тамбовской области в апреле повысилась до 21,96% с 20,24% в марте в годовом исчислении и сложилась выше общего уровня инфляции в ЦФО.