Сочи, Краснодарский край, , 14:14 — REGNUM Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Сочи, сообщает 23 мая телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

В канале появился снимок Путина и Лукашенко, которые беседуют наедине возле здания, расположенного неподалёку от моря.

«Похоже, переговоры уже начались! В неформальной обстановке», — говорится в подписи к снимку.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, как ожидается, будут посвящены вопросам интеграции и импортозамещения. Также лидеры обсудят международную и региональную повестку дня.

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