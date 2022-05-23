Самара, , 14:12 — REGNUM Гала-концерт, посвящённый закрытию юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», состоится 23 мая во Дворце спорта в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Открытие Студвесны Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Сообщается, что начать мероприятие планируется в 20:00 часов. Жители и гости города смогут посмотреть праздничный концерт, посвящённый финалу этого события, на большом экране, расположенном на площади Куйбышева, а также на хореографической и музыкальной сценах второй очереди самарской набережной.

Отмечается, что в ходе гала-концерта победители конкурсных номинаций представят лучшие номера фестиваля в десяти направлениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на «Российскую студенческую весну» в Самару прибыли представители официальных делегаций из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья: всего около пяти тысяч участников.