Бейрут, 23 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Власти Ливана приняли партию автобусов, переданную Францией в качестве подарка. Об этом 23 мая сообщает Lebanon 24.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Автобусы

По данным журналистов, техника прибыла в порт Бейрута в понедельник, 23 мая. Отмечается, что помощь направлена на поддержку экономики Ливана, которая находится в стадии глубокого кризиса.

Журналисты сообщают, что правительство Ливана готовит реформу системы общественного транспорта страны. Согласно новому законопроекту, государство будет играть решающую роль в транспортной инфраструктуре страны.

В связи с этим власти Ливана запросили у ряда стран помощи в поставках современных автобусов для создания системы городского и междугороднего общественного транспорта.