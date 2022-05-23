Ростов-на-Дону, , 14:07 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 мая.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Коечный фонд занят на 80,6%. Лечение в стационарах получают 258 ковид-пациентов. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего лечение в Ростовской области получают 1267 носителей коронавируса, из них 1009 человек борются с инфекцией в амбулаторных условиях.

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