Ростов-на-Дону, 23 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Коечный фонд занят на 80,6%. Лечение в стационарах получают 258 ковид-пациентов. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего лечение в Ростовской области получают 1267 носителей коронавируса, из них 1009 человек борются с инфекцией в амбулаторных условиях.