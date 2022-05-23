Москва, 23 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ точным огнем прямой наводкой.

Mil.gov.ua Танк ВСУ

На снятых с беспилотника кадрах показан украинский танк, который в ходе боя совершает маневры на одном из полей, выкатываясь и вновь прячась за лесополосой. В момент отхода машины ее поочередно поражают два боеприпаса в переднюю проекцию.

После первого попадания танк остается обездвижен, в момент прилета один из членов экипажа находится уже снаружи танка. Второй боеприпас при попадании пробил корпус машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины батареей российских самоходных орудий «Гиацинт-С» было уничтожено подразделение киевских боевиков, вооруженное гаубицами М-777 калибра 155 мм американского производства.

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