Таллин, 23 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Вируский уездный суд Эстонии приговорил к условному лишению свободы 37-летнего мужчину, который летом 2021 года устроил стрельбу в увеселительномзаведении страны.

ru.torange.biz Стрельба

По сообщению пресс-службы эстонской прокуратуры, 27 июня 2021 года в 01:30, находясь в танцевальном зале ночного клуба New York City Club в Кохтла-Ярве (северо-восточная Эстония), обвиняемый не менее трех раз выстрелил в другого мужчину из пневматического пистолета Borner Sport 306, нанеся ему телесные повреждения.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием и недавно предстал перед судом.

За совершение преступления его наказали условным лишением свободы сроком на семь месяцев. Приговор вступил в законную силу.