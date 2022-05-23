Симферополь, 23 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Сообщение о минировании администрации Симферополя поступило днём 23 мая, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Поступило сообщение о минировании администрации Симферополя. Также специалисты проверяют информацию о минировании нескольких школ Симферополя», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ложные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах систематически получают органы власти, учебные учреждения, а также торговые объекты Крыма. Все сообщения проверяются спецслужбами, ни одно из них не нашло подтверждения.