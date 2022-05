Нью-Йорк, США, , 14:04 — REGNUM Американская хип-хоп-группа Beastie Boys отпразднует 30-летие альбома Check Your Head его переиздание на физических носителях. Об этом 23 мая рассказал портал NME.

Beastie Boys Скриншот YouTube

Альбом, выпущенный в апреле 1992 года, является третьим студийным релизом группы и включает в себя такие песни, как Pass The Mic, So What’cha Want и Jimmy James.

Beastie Boys представят лимитированное переиздание альбома н четырех виниловых грампластинках к 15 июля.

