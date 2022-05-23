Тамбов, , 14:04 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

23 мая были госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 556 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 89 пациентов, в том числе 68 — за последние сутки.

За весь период скончались 2409 человек. Подтвержден один новый летальный случай.